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TBMM Başkanı Şentop: Ayasofya'nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur
TBMM Başkanı Şentop, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik. Bu ayrı bir heyecan milletimiz için. Ayasofya'nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur, olacaktır." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik. Bu ayrı bir heyecan milletimiz için. Ayasofya'nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur, olacaktır." dedi.
Şentop, "Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir." ifadesini kullandı.
Etiketler: Mustafa Şentop Ayasofya CamiiSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 07:45
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