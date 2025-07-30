TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliğine ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'deki temasları kapsamında Türkiye'nin Daimi Temsilciliğini ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin X'ten paylaşımda bulunan Kurtulmuş, "Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere bulunduğumuz Cenevre'de, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğini ziyaret ederek BM Daimi Temsilcimiz Burak Akçapar, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcimiz Hakan Çakıl ve Cenevre Başkonsolosumuz İpek Zeytinoğlu Özkan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık." ifadesini kullandı.

Numan Kurtulmuş, Türk temsilciliklerinde görev yapan tüm personele üstün başarılar diledi.