Gündem
TRT Haber 11.08.2025 09:39

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Partilere "Milli Dayanışma Komisyonu" için yazı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki üye dağılımına ilişkin AK Parti, CHP ve DEM Parti Grup Başkanlıklarına bir yazı gönderdi. Yazıda, bu üç partiden komisyona birer isim daha bildirmeleri talep edildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Partilere "Milli Dayanışma Komisyonu" için yazı
[Fotograf: AA]

İyi Parti Grubu'nun TBMM Başkanlığına komisyon çalışmalarında yer almayacaklarını bildirmesi üzerine İyi Parti'ye ayrılan üç üyelik, partinin bu kararıyla boş kaldı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından, komisyondaki siyasi parti gruplarının üyelik sayılarının yeniden hesaplandı. Yapılan yeni dağılıma göre, AK Parti, CHP ve DEM Parti'nin komisyondaki sandalye sayıları birer artacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından gönderilen yazıda, söz konusu partilerin komisyona ilaveten görevlendirecekleri milletvekillerinin isimlerini bugün saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına iletmeleri istendi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere kurulan komisyon, ilk toplantısını 5 Ağustos'ta gerçekleştirmişti.

TBMM Komisyonları Terörsüz Türkiye
