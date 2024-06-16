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Gündem
AA 16.06.2024 08:58

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kurban Bayramı'nın milletimize ve Filistin başta olmak üzere tüm insanlığa esenlik, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Allah'a yakınlaşmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin bayramı olan Kurban Bayramı'nın kutlu olması temennisini iletti.

Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Bu mübarek günlerde, akraba, dost ve komşularımızdan başlayarak tüm Müslümanlarla birlikte, paylaşmanın bereketini yaşıyoruz. Kurban Bayramı'nın milletimize ve Filistin başta olmak üzere tüm insanlığa esenlik, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Bizleri bir bayram sabahına daha eriştiren Rabb'imize şükürler olsun. Bayramımız mübarek olsun."

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TBMM Numan Kurtulmuş Kurban Bayramı
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