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Gündem
TRT Haber 16.06.2024 08:24

Eylem Tok ve oğlunun tutuklanmasına ilişkin detaylara TRT Haber ulaştı

İstanbul'da ölümlü kazaya sebebiyet veren Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, ABD'ye kaçmıştı. Zanlılar gözaltına alınmasının ardından tutuklandılar. TRT Haber, yakalanma sürecinin detaylarına ulaştı.

Niyazi Dölek
Niyazi Dölek
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Timur Cihantimur, 1 Mart günü İstanbul’da ölümlü kazaya sebep olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçmıştı.

ABD’de sürekli yer değiştiriyorlardı. 20 gün önce ABD’nin Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede ev tuttular. Gayrimenkulu kiralarken de bir sözleşme imzaladılar.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı ve Türkiye’nin ABD Büyükelçiliği'ndeki Güvenlik Ateşeliği, firari anne ve oğulun yerlerini tespit etti.

Kira sözleşmesinin detaylarına dahi ulaşıldı. İlk etapta İnterpol yetkililerine, akabinde de Boston Polisine zanlıların bilgileri iletildi.

Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı

Eylem Tok gözaltı sırasında pek çok telefon görüşmesi yaptı

Boston Polisi düğmeye bastı. ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre 14 Haziran 09.30’da Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un yaşadıkları yere baskın düzenlendi.

Türkiye’de ise saatler o sırada 16.30’u gösteriyordu. Güvenlik kuvvetleri, herhangi bir direnç göstermeyen 2 ismi gözaltına aldı. Timur Cihantimur paniklese de annesi onu sakinleştirdi. Gözaltı esnasında Eylem Tok bazı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Evde yapılan aramada bulunan 5000 dolar ise tutanağa geçirildi. Şüpheliler polis merkezine götürülürken ABD’li avukatlar da kısa sürede polis merkezine geldi.

Eylem Tok ve oğlu tutuklandı

Anne ve oğlu, Boston Federal Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Timur Cihantimur "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", anne Eylem Tok ise "suçluyu korumak" maddelerine istinaden tutuklandı.

18 Haziran Salı günü tekrar hakim karşısına çıkacak olan şüphelilerin tutuklulukları bir kez daha değerlendirilecek.

Aci ailesi, Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasının ardından konuştu: Çok güzel bir bayram hediyesi
Aci ailesi, Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasının ardından konuştu: Çok güzel bir bayram hediyesi

Yeniden kaçış planı yaptıkları iddiası

Öte yandan Boston, Kanada’ya yakın bir mesafede bulunuyor. Firarilerin söz konusu bölgede ev tutmak istemelerinin bir sebebinin de, Timur Cihantimur'un ABD vatandaşı olmasından kaynaklandığı iddia ediliyor.

Zira ABD vatandaşları, Kanada’ya rahatça geçiş yapabiliyor. 

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