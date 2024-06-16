Açık 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.06.2024 07:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabındaki mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aziz Milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum" mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasındaki dijital gösterim ekranında da yayınlandı.

 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Bakan Güler'den Hakkari'de Mehmetçik'e ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz bayram namazını Ankara'da kıldı
07:12
Konya'da kaçan boğa çatıya çıktı
06:37
Bayramda hava nasıl olacak? İşte tahminler...
06:09
Bursa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı
05:39
Tokat'ta iki grup arasında silahlı kavga
04:51
İsrail ordusu Gazze'ye saldırdı: Ölen ve yaralananlar var
Bayram namazında camiler doldu taştı
Bayram namazında camiler doldu taştı
FOTO FOKUS
Arafat'taki vakfe duasında Filistinliler unutulmadı
Arafat'taki vakfe duasında Filistinliler unutulmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ