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Gündem
AA 15.06.2024 21:47

Bakan Güler'den Hakkari'de Mehmetçik'e ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Bakan Güler'den Hakkari'de Mehmetçik'e ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde TSK komuta kademesi ile Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiklerle akşam yemeği yedi." ifadesi kullanıldı.


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Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler Hakkari Mehmetçik
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