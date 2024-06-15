İletişim Başkanı Altun Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Can Azerbaycan'ın tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü kutluyor; bağımsızlık yolunda şehadete erişen tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.

Kardeş ve dost ülke Azerbaycan ile acımız, hüznümüz, sevincimiz bir. “Tek millet, iki devlet” şiarıyla birlik ve beraberliğimiz ilelebet devam edecektir."