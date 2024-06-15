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Gündem
TRT Haber 15.06.2024 19:53

İletişim Başkanı Altun Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Can Azerbaycan'ın tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü kutluyor; bağımsızlık yolunda şehadete erişen tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum." dedi.

İletişim Başkanı Altun Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Can Azerbaycan'ın tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü kutluyor; bağımsızlık yolunda şehadete erişen tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.

Kardeş ve dost ülke Azerbaycan ile acımız, hüznümüz, sevincimiz bir. “Tek millet, iki devlet” şiarıyla birlik ve beraberliğimiz ilelebet devam edecektir."

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