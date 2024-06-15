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Gündem
AA 15.06.2024 18:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "kurban eti tüketimi" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır. Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "kurban eti tüketimi" uyarısı

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı'nda et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Uzman Diyetisyen Hümeyra Arslan'ın, kurban eti tüketimiyle ilgili bilgilendirmelerinin olduğu videoya da yer veren Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır. Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz. Özellikle, yüksek kolesterolü olan ve kalp hastalığı riski taşıyanların kırmızı et tüketimini haftada iki günle sınırlandırması ve sakatat tüketiminden kaçınması önemlidir."


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Fahrettin Koca Kurban Bayramı
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