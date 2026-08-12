TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Çiftçi, 81 il valisiyle toplantı yaptı

İçişleri Bakanlığındaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü.

81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantıda, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kabul edilen yasal çerçeveye ilişkin bilgi aktarımında bulundu.

Bakan Çiftçi, “Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizin hukuki çerçevesini oluşturan ‘Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada geniş bir uzlaşıyla kanunlaşmıştır.” dedi.

Bakan Çiftçi, kanunun geniş bir mutabakatla kabul edilmesinin önemine dikkat çekerek, sürecin merkezinde şehitlerin aziz hatırası, gazilerin onuru, milletin huzuru ve devletin bekasının bulunduğunu vurguladı.

"Şehitlerimizin emaneti Terörsüz Türkiye hedefimizin en sağlam dayanağıdır"

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin kırk yılı aşkın süredir terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini vurguladı:

“Aziz şehitlerimizin emaneti, kahraman gazilerimizin fedakârlığı ve ailelerimizin sabrı; Terörsüz Türkiye hedefimizin en sağlam dayanağıdır. Bu süreçte atılan her adımın merkezinde şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin onuru, milletimizin huzuru ve devletimizin bekâsı bulunmaktadır. Terörsüz Türkiye hedefi; Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısıyla bir devlet politikasına dönüşmüş; Gazi Meclisimizin iradesiyle hukuki bir zemine kavuşmuştur."

"Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek"

Terörsüz Türkiye sürecinde ortaya konulan çerçevenin açık olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, “Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve millî güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacaktır. Aziz milletimizin kardeşliği; hiçbir terör örgütünün, hiçbir fitne odağının sarsamayacağı kadar köklü ve güçlüdür. Artık enerjimizi teröre harcamak yerine kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve milletimizin refahına yönelteceğiz.” dedi.

Bakan Çiftçi, Türkiye Yüzyılı'nın huzurun, kardeşliğin ve millî dayanışmanın yüzyılı haline getirileceğini belirterek toplantının Terörsüz Türkiye hedefine, milletin huzuruna ve ülkenin geleceğine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.