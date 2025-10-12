Parçalı Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.10.2025 16:25

TBMM Başkanı Kurtulmuş Pakistan'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Pakistan'da

Kurtulmuş'u, toplantıya katılmak için gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki havalimanında Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ve Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu karşıladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Kurtulmuş'a eşlik etti.

Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Sadık'ın ev sahipliğinde "Kardeşlik Bağlarının Kuvvetlendirilmesi: Bölgesel Barış, Güvenlik ve Refah için Parlamenter İşbirliği" temasıyla başkent İslamabad’da düzenlenecek Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak Kurtulmuş, ayrıca üçlü işbirliği konularının ele alınacağı Parlamento Başkanları İcra Toplantısında, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Sadık ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya gelecek.

İslamabad'da, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından kabul edilecek ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme yapacak Kurtulmuş, Sadık ve Gafarova ile Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'nı da ziyaret ederek Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afetler dolayısıyla bilgi alacak.

ETİKETLER
TBMM Numan Kurtulmuş
Sıradaki Haber
Milli kaleci Berke Özer, A Milli Futbol Takımı kampını izinsiz terk etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:32
Bakan Fidan: Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz
15:55
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 67 bin 806 kişi hayatını kaybetti
16:16
Bakan Uraloğlu: Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız
16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir
15:33
Zonguldak’ta yağmur sonrası deniz kahverengiye büründü
16:19
Milli kaleci Berke Özer, A Milli Futbol Takımı kampını izinsiz terk etti
Nesli tükenen mersin balığı korunuyor
Nesli tükenen mersin balığı korunuyor
FOTO FOKUS
Birçok il ekim ayında beyaza büründü
Birçok il ekim ayında beyaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ