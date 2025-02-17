TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi Akishino ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'daki resmi temaslarını sürdürüyor.

Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi Akishino ile bir araya geldi.

Görüşmede, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Veliaht Prenses Akishino da yer aldı.

Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tokyo’da Japonya Veliaht Prensi Altes Akishino ile bir araya geldik. Türk-Japon dostluğunun her alanda daha da güçlenmesini arzuluyor, ülkelerimiz arasındaki tarihi ve köklü bağdan duyduğumuz memnuniyetimizi ifade ediyorum. Nazik misafirperverlikleri dolayısıyla Veliaht Prens ve Prenses Akishino’ya teşekkür ediyorum“ ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Tokyo'daki kabrini ziyaret etti

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam dünyasının unutulmaz şahsiyetlerinden, Osmanlı'nın izini Japonya'da yaşatan büyük dava adamı Abdürreşid İbrahim Efendi'yi Tokyo'daki kabri başında dualarla yad ettik" ifadesine yer verdi.

Abdürreşid İbrahim Efendi'nin, ömrünü, inancı uğruna kıtaları aşarak, Uzak Doğu coğrafyasındaki Müslümanların dayanışmasına ve Japonya'da İslam'ın tanıtılmasını sağlamaya adamış yalnızca bir alim değil, aynı zamanda bir medeniyet neferi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.