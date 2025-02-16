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Gündem
AA 16.02.2025 21:11

DMM'den 'THK'ye atanan kayyumlar 2 bin kişiyi işe aldı" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk Hava Kurumuna atanan kayyumlar, iki bin kişiyi işe aldı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den 'THK'ye atanan kayyumlar 2 bin kişiyi işe aldı" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türk Hava Kurumuna atanan kayyumlar iki bin kişiyi işe aldı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, Türk Hava Kurumunda kayyum idaresi başladığı günden bugüne iki bin kişilik bir işe alımın gerçekleştirilmediği, Türk Hava Kurumu bünyesinde toplam çalışan sayısının 963 olduğu ifade edildi.

 

Maaşlara zam iddiası da yalanlandı

Kayyum heyetinin maaşlarına yüzde 200 zam yapıldığı iddiasının da gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayyum ücreti mahkeme tarafından belirlenmektedir ve asgari ücretin 1.3 oranı kadardır. Kayyum ücreti kurumda en az ücretle çalışan destek personelinin aldığı ücretin altındadır. Kayyum heyeti 140 milyon dolar borç ile devraldığı Türk Hava Kurumunun borcunu 99 milyon dolara kadar düşürmüştür. Bu çalışmalarla son bir yılda kurum gelirleri yüzde 142 arttırılırken, giderler yüzde 22 oranında azaltılmış ve borç yükü 99 milyon dolara kadar düşürülmüştür."

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