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TRT Haber 16.02.2025 19:49

Fahrettin Altun'dan The Economist'e tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Soykırımcı İsrail terörüne tek kelime edemeyen The Economist dergisi, bugün Türkiye'nin bağımsız yargısı tarafından sürdürülen bazı dava ve soruşturmaları çarpıtarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alma cüretinde bulunmuştur. Bu yayın organından alacağımız bir ders yoktur" açıklamasını yaptı.

Fahrettin Altun'dan The Economist'e tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, The Economist dergisinde yer alan yazıya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Aylardır dünyanın gözü önünde en vahşi katliamlara imza atan, soykırımcı İsrail terörüne tek kelime edemeyen The Economist dergisi, bugün Türkiye'nin bağımsız yargısı tarafından sürdürülen bazı dava ve soruşturmaları çarpıtarak, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alma cüretinde bulunmuştur." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak İsrail'e koşulsuz destek veren, mazlum Filistin halkının meşru haklarını savunanları sindirmeye çalışan Batılı devletlere tek bir eleştiri getiremeyen bu yayın organından alacağımız bir ders yoktur ama ibret alacak çok şey vardır."

 

"Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz"

Altun, özellikle Türkiye'nin dünya çapında başarı kazanan dizi sektörünü doğrudan hedef alan ve siyasi bir operasyonun zeminini hazırlamayı amaçlayan bu girişimin, Türkiye'ye yönelik küresel kumpasların yeni bir versiyonu olduğunun altını çizdi:

"Ancak bizler, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bu kirli oyunlara aldırmaksızın büyük ve güçlü Türkiye hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Son olarak, ülkemizin bazı büyükşehir belediyelerine ait kamu kaynaklarının da böylesine ucuz PR operasyonlarına harcanmakta olduğunu müşahede ediyor, bu durumu da milletimizin takdirine bırakıyoruz."

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