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TRT Haber 16.02.2025 16:23

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel’in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren’i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in yine "siyasetsizlik tarihi"ne geçecek bir açıklamada bulunduğunu belirtti.

Paylaşımında, "Özgür Özel'in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla, darbeci Kenan Evren'i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir." ifadesine yer veren Çelik, şöyle devam etti:

"Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP'nin demokrasiye ve millet iradesine karşı siyasal eylemlerini en iyi anlatan ifade 'Yassıada zihniyeti'dir. Darbeci Kenan Evren'in açıklamaları ve zalim uygulamaları 'Yassıada zihniyeti'nin kopyasıdır. Dolayısıyla Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır. Cumhurbaşkanımız ise bu darbeci siyasi geleneğe defalarca tarihi demokrasi dersleri vermiştir. Özgür Özel darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır."

"CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur"

Özel'in ayrıca AK Parti iktidarının "milletin gözünden düştüğünü" söylediğini aktaran Çelik, "Özgür Özel'in CHP içindeki hizipler kavgasını idare etmekten vakit bulup milletimizin sesine odaklanması imkansızdır. O yüzden 'şiir okuma' konusunda içine düştüğü durumu bu konuda da yaşayacağı kesindir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, "Özgür Özel 'erken seçim' diye diye sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur. CHP hiziplerin kavgasıyla uğraşırken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, Türkiye ve dünya siyasetinin tüm önemli meselelerini dirayetle yönetmekte ve milletimizin iradesiyle hedeflerine ilerlemektedir." açıklamasını yaptı.

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