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Gündem
TRT Haber 13.06.2025 12:34

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'i durdurmak insanlık sorumluluğudur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in İran saldırılarını, "Her geçen zaman insanlığın aleyhinedir, Gazzeli çocukların aleyhinedir, dünya barışının aleyhinedir. Tüm farklılıklarıyla dünya halklarını ve onların adaleti gözeten liderlerini İsrail’i durdurmaya davet ediyorum, bu bir insanlık sorumluluğudur" sözleriyle değerlendirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'i durdurmak insanlık sorumluluğudur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in İran saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İşgalci İsrail’in, Gazze'de işlediği soykırım suçlarını sürdürürken aynı zamanda İran'ı hedef almasının bütün insanlığı tehdit ettiğini belirten Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"Had, hukuk, sınır tanımayan İsrail'in, bölgemizi ve dünyayı ateşe atmaktan başka hiçbir anlam taşımayan, İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İşgalci İsrail’in, Gazze'de işlediği soykırım suçlarını sürdürürken aynı zamanda İran'ı hedef alması, yalnızca bölgemizi ve bölge halklarını değil, tüm devletleri ve bütün insanlığı tehdit etmekte, ateşe atmaktadır.

Saldırıların sadece İran ile sınırlı kalmayacağı, bölgede istikrarsızlığı derinleştireceği ve dünya barışını tehdit edeceği açık bir gerçektir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kurumlar ve insanlığın geleceğine dair sorumluluk taşıyan devletler, İsrail'in bu pervasız saldırganlığına, hukuk tanımazlığına bir an önce dur demek, acil ve etkili önlemler almak zorundadır."

Katil İsrail İran'a saldırdı
Katil İsrail İran'a saldırdı

"İsrail'i durdurmak insanlık sorumluluğudur"

Her geçen zamanın insanlık ve dünya barışının aleyhine olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Kurtulmuş tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"İnsanlık olarak bir yol ayrımındayız. Ya İsrail hukuk tanımazlığını sürdürerek tüm dünyayı büyük kriz ve kaoslara sürükleyecek ya da buna karşı “insanlık cephesi” bir araya gelerek bu saldırganlığa son verecek. Her geçen zaman insanlığın aleyhinedir, Gazzeli çocukların aleyhinedir, dünya barışının aleyhinedir. Tüm farklılıklarıyla dünya halklarını ve onların adaleti gözeten liderlerini İsrail’i durdurmaya davet ediyorum, bu bir insanlık sorumluluğudur."

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