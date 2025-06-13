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Gündem
AA 13.06.2025 10:31

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in İran'a saldırısı barbar bir tutum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in saldırılarını "İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur" sözleriyle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in İran'a saldırısı barbar bir tutum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsrail, İran’a saldırarak hukuksuz ve provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran’a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz.

Gazze’de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur.

İsrail yönetiminin insani değerlere, hukuka ve bölgesel istikrara tehdit oluşturan eylemlerine karşı, uluslararası kurumlar ve ilgili tüm ülkeler çok daha güçlü bir tutum almalıdır."

Katil İsrail İran'a saldırdı
Katil İsrail İran'a saldırdı

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