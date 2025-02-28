TBMM Başkanı Kurtulmuş: Hilal göründü. İlk teravih, ilk sahur, ilk oruç

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Hilal göründü. İlk teravih, ilk sahur, ilk oruç" ifadelerini kullandı.

On bir ayın sultanı ramazanın, asırlardır süregelen bir sevinç ve neşeyle yeniden karşılandığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Şehr-i Ramazan ülkemize hayırlar getirsin"

"Bu kutlu ay; kalplere arınma, inananlara hidayet, rahmet, mağfiret ayıdır. Ramazan boyunca infakla iyiliği yayacak, sofralarımızı da gönüllerimizi de kardeşliğe açacak, paylaşarak ümmet olmanın idrakine varacak ve inşallah Ramazan Bayramı'na kavuşacağız. Şehr-i Ramazan'ın; ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi niyazıyla, oruçlarımız makbul, sofralarımız bereketli, kardeşliğimiz daim olsun."