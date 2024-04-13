Tatilciler dönüş yolunda

9 günlük Ramazan bayramı tatilinde Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu yollardaydı.

Günü birlik tatilcilerin de etkisiyle, Tekirdağ-İstanbul karayolunda, trafik yer yer durma noktasına geldi.

Ege Bölgesi ve Çanakkale istikametinden İstanbul istikametine geçiş yapmak isteyen sürücüler Tekirdağ d-100 karayolunu kullandı. Sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu hat safhaya çıktı.

Kilit kavşakta bayram yoğunluğu

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan, 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, bayram tatili dönüşündeki yoğunluk bugün de artarak sürüyor.

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, dönüş yolculuğunda Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle sürücüler güçlükle ilerlerken, polis ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de ulaşımın normal seyretmesi amacıyla Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşaklarda tedbirler aldı. Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın daha da artması bekleniyor.

70 kilometrelik araç kuyruğu

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli rampalarında tek yönlü olarak bayram yoğunluğu yaşanıyor. Çerkeş'ten Gerede gişelerine kadar yaklaşık 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Marmaraereğlisi, Yenice, Yeniçiftlik, Sultanköy kesimleri, trafiğin yoğunlaştığı yerler oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ise korkulan olmadı. Yer yer yoğunluk yaşansa da, trafik genel olarak akıcı seyretti.

Kara yolu yerine deniz yolunu tercih edenler de vardı. Özellikle Yalova'daki iskelelerde, her yıl yaşanılan yoğunluk henüz kendini göstermedi.