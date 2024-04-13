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TRT Haber, İHA 13.04.2024 18:53

İstanbul ve Ankara'da bazı araçlara giriş yasağı

İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların bayram tatilinin son günü seyirlerine izin verilmeyecek.

İstanbul ve Ankara'da bazı araçlara giriş yasağı

Bayram tatili dönüşünde İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için bazı önlemler alındı.

Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara'ya seyirlerine izin verilmeyecek.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İçişleri Bakanlığı’nın Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında, İstanbul’da tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtlara ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde izin verilecek. Büyük araçların 14 Nisan saat 05.00 ile 15 Nisan saat 05.00’e kadar İstanbul’a girişlerine izin verilmeyecek."

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