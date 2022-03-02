Duyuruda, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle, Polonya ve Macaristanlı yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde taşımacıların Türkiye'ye dönüşlerinde, Polonya'nın geçiş belgesi ve sürücü vizesi aramadan dönüşlerde kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Polonya üzerinden dönüş yapacak taşımacıların, sürücü (pasaport), taşıt plakası, dönüş yapılacak sınır kapısı bilgilerini süratle gecissubesiab.gov.tr adresine iletmeleri istendi.

Macaristan'ın transit geçiş belgesi konusunda sağladığı kolaylığı da 14 Mart 2022 tarihine kadar uzattığı aktarıldı.