Taşımacılara transit geçiş imkanı
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından, taşımacıların Polonya ve Macaristan'dan geçişi için uyarı yapıldı.
Duyuruda, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle, Polonya ve Macaristanlı yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde taşımacıların Türkiye'ye dönüşlerinde, Polonya'nın geçiş belgesi ve sürücü vizesi aramadan dönüşlerde kolaylık sağlayacağı belirtildi.
Polonya üzerinden dönüş yapacak taşımacıların, sürücü (pasaport), taşıt plakası, dönüş yapılacak sınır kapısı bilgilerini süratle gecissubesiab.gov.tr adresine iletmeleri istendi.
Macaristan'ın transit geçiş belgesi konusunda sağladığı kolaylığı da 14 Mart 2022 tarihine kadar uzattığı aktarıldı.
"Polonya geçiş belgesi ve sürücü vizesi aramadan dönüşlerde kolaylık sağlayacaktır."— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 2, 2022
Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle taşımacıların yurda dönüşlerinde kolaylık sağlanmaya devam ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya dair yeni bir açıklama yapıldı. pic.twitter.com/PwT8WT9ugt
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