Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 19:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası verildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası verildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Osmani tarafından Milli Savunma Bakanı Akar'a Kosova Cumhurbaşkanlığı Askeri Madalyası tevcih edildiği duyuruldu.
Söz konusu madalyanın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 1999 Kosova Müdahalesi sırasında NATO Kuvvetleri bünyesinde özgürlük ve barışa olan katkıları ile Kosova Cumhuriyeti'ne askeri ve güvenlik alanında vermiş olduğu destek ve gösterdiği iş birliği dolayısıyla tevcih edildiği kaydedildi.
Etiketler: Hulusi Akar Kosova
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