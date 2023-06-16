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Gündem
DHA 16.06.2023 20:34

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 300 milyon TL hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma alanındaki 'Uzman Eller Projeleri' kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 1200 adet projeye toplamda 300 milyon TL hibe sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 300 milyon TL hibe

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvurusu uygun bulunan girişimcilere 250 bin liraya kadar yüzde 100 hibe desteği verilecek.

Proje kapsamında kırsalda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun kişilere bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde uygulayacakları projeler için hibe desteği sağlanacak.

Destekler, hayvansal, bitkisel, su ürünleri, coğrafi işaretli ürün ve geleneksel ürün üretimiyle bu ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik projelere verilecek.

Bu alanda yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 1200 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Bu projelere 300 milyon liralık hibe sağlanacak.

Projeden en çok faydalanan il 33 proje ile Konya olurken, bu kenti 32 projeyle Şanlıurfa, 28 projeyle Diyarbakır, 26 projeyle Ankara ve 25 projeyle İzmir takip etti.

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