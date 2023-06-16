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Gündem
AA 16.06.2023 17:37

Bakan Şimşek: Refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz

Yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun tüm kesimleriyle istişare edeceklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Şimşek: Refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileriyle TBB'nin Akmerkez'deki yerinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz" dedi.


 

Bugün gerçekleşen toplantının bir istişare toplantısı olduğunu belirten Şimşek, Türkiye ekonomisini ve bankacılık sektörünü konuştuklarını söyledi.

Şimşek, "İlginiz için teşekkür ediyorum. Doğrusu bu kadar ilgi olacağını (basının toplantıya ilgisi) beklemiyordum. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlar" sözlerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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