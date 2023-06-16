Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan açıklarında batan teknede ölenler için başsağlığı diledi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Akdeniz coğrafyasında yaşanan bu trajedi ne ilk ne de son olacaktır. Düzensiz göçe sebep olan nedenler ortadan kaldırılmadan bu tür felaketlerin önlenmesi mümkün değildir. Aksi yönde üretilecek çözümler, sadece göçmenlerin ve sığınmacıların acıları ile denizlerdeki ölümleri artıracaktır" sözleri kullanıldı.

Aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu, çok sayıda can kaybı yaşanmasından büyük üzüntü duyulduğu vurgulanan açıklamada, ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Açıklamada, mültecilerin ve sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesinin ve sorunlarına kalıcı çözümler bulunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu elim olay, uluslararası toplumun bu konuya acilen çözüm bulma zorunluluğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nün yaklaşmakta olduğu bugünlerde, uluslararası toplumu bir kez daha adil sorumluluk ve yük paylaşımına davet ediyor, bölgemizdeki göç hareketlerinin kökeninde yatan sorunları ortadan kaldırmak için birlikte çalışmaya çağırıyoruz."

Düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.

Olayda 78 kişi ölmüş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Yunan Sahil Güvenliği, kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre, teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Uzmanlar, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.