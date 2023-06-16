Parçalı Bulutlu 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.06.2023 18:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Galatasaray futbol kulübünü şampiyonluğu dolayısıyla kutlarken, heyettekilerle sohbet etti.

Şampiyonluk kupası ile köşke gelen Galatasaray Kulübü Başkan Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyettekiler, kabul sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da kabulde hazır bulundu.

ETİKETLER
Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu Belediyesi'ne 'heykel' yanıtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:34
ABD'ye göre İsveç'in NATO üyeliği ittifaka önemli katkı sağlayacak
19:32
Putin: "(Ukrayna'da) Leopard tankları yanıyor, F-16'lar da yanacak"
19:13
Zeytinburnu'nda tramvayla kamyon çarpıştı: 5 yaralı
19:11
Bitlis merkezli organize suç örgütü operasyonu
18:41
Erzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 99 gözaltı
18:17
Meteoroloji'den Bolu için kuvvetli yağış uyarısı
Hindistan’ı Biparjoy Kasırgası vurdu: 2 ölü, 23 yaralı
Hindistan’ı Biparjoy Kasırgası vurdu: 2 ölü, 23 yaralı
FOTO FOKUS
Hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yola savruldu
Hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yola savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ