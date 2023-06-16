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TRT Haber 16.06.2023 17:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu Belediyesi'ne 'heykel' yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heykelini yapmak için muvafakat isteyen Bolu Belediyesinden, heykelin maliyeti kadar meblağın Bolu'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine takdim edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu Belediyesi'ne 'heykel' yanıtı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bolu Belediyesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heykelini yapmak için istediği muvafakatla ilgili açıklama yaptı.

Altun, "Bolu Belediye Başkanı’nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması halinde Bolu’ya heykelini dikmek için talep ettiği muvafakat, hayatını halkına hizmete adamış olan Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından reddedilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, heykelin maliyeti kadar meblağın Bolu'da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara takdim edilmesini tensip buyurduğunu aktaran Altun, ilgili yazının, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın imzasıyla Bolu Belediyesi Başkanlığı'na gönderildiğini belirtti.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde siyasi ilkelerin ve değerlerin ayaklar altına alındığı bir muhalefet vasatına şahitlik ettiklerini vurgulayan Altun, "Görüyoruz ki Bolu Belediye Başkanı bu muhalefet vasatında 'verdiği sözü' tutma çabası içerisindedir. Ancak şunu belirtmek isteriz ki Sayın Cumhurbaşkanımız, aziz milletimizin imkân ve kaynaklarıyla kendi heykelinin yapılmasına karşıdır." dedi.

"Eser ve hizmetleri Türkiye Yüzyılı’nın güçlü altyapısını oluşturacaktır"

Altun, şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın 85 milyon vatandaşımız için ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, bütün alanlarda ülkemizi görülmemiş hizmet ve eserlerle buluşturan vizyonu, aziz milletimiz tarafından büyük bir teveccühle karşılanmıştır. Millete hizmet yolunda 'aşkınan koşan yorulmaz' diyerek, hayatını halkına adayan Sayın Cumhurbaşkanımız, her daim alicenap milletimizin gönlünde ve dualarında olmayı en yüce mertebe bilmiştir. İnanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu cennet vatan için büyük vizyonla ortaya koyduğu her eser, onun bugün ve yarın hayırla anılmasını sağlayacak birer nişane olacaktır. Onun bu eser ve hizmetleri aynı zamanda Türkiye Yüzyılı’nın güçlü altyapısını oluşturacaktır.

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