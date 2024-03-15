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Gündem
AA 15.03.2024 09:48

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Afyonkarahisar'da iftar programına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir ülkenin topyekun gelişmesinden bahsedilecekse yerel yönetimlerin de bu gelişmeye, bu ilerlemeye ayak uydurması zorunluluğunu mutlaka göz önünde bulundurmak gerektiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Afyonkarahisar'da iftar programına katıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yumaklı, Sahipata Mahallesi'nde semt pazarındaki iftar programında yaptığı konuşmasına herkesin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik ederek başladı.

Afyonkarahisar'ın, her daim ülkenin ilerlemesine, gelişmesine milletin daha iyi şartlara kavuşmasına ve bu uğurda çalışmayla alakalı gayret göstermesine bakarak kendi durumunu, kendi pozisyonunu belirlediğini dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"İşte bununla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye 28 Mayıs'ta Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmek için gerekli icazeti vermiştir. Şimdi önümüzde 18 gün kaldı. Artık öyle söyleyebiliriz. 18 gün sonra yeni bir seçim var. Ancak bunun önemi nedir? Eğer bir ülkenin topyekun gelişmesinden bahsedeceksek yerel yönetimlerin de bu gelişmeye, bu ilerlemeye ayak uydurması zorunluluğunu mutlaka göz önünde bulundurmamız lazım. İşte bu nedenledir ki güçlü ilçeler olsun, güçlü iller olsun ve hep beraber Türkiye'nin ikinci yüzyılında o ilerlemeye ve gelişmeye onlar da yardımcı olsunlar. Omuz omuza Türkiye'yi olması gereken yerlere getirelim."

Afyonkarahisar'ın bütün ilçelerinde ve Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı seçiminde Hüseyin Ceylan Uluçay'a gösterilecek teveccühün aynı zamanda Türkiye'nin gelişmesi için o duvara konulan en önemli tuğlalardan bir tanesi olacağını belirten Yumaklı, "Bu yolda gayret gösteren, emek sarf eden dava arkadaşlarıma, her bir kardeşimin, özellikle kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe bütün teşkilatın tamamının, kapıları çalınmadık herhangi bir ev bırakmayacağına, elleri sıkılmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağına ve en önemlisi de girilmedik bir gönül bırakmayacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Afyonspor Başkanı Nadir Güzbey, Bakan Yumaklı'ya Afyonspor forması hediye etti.

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İbrahim Yumaklı Afyonkarahisar Tarım ve Orman Bakanlığı
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