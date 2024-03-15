Bakan Tunç: 22 yıldan bu yana temel kanunların tamamını yeniledik

Adalet Bakanı Tunç, Giresun Adalet Sarayı Yer Teslimi ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2002'de ülke genelinde 78 olan müstakil adalet sarayı sayısının bugün 366'ya ulaştığını söyledi.

Bu mekanlarda adaletin tecellisini sağlayacak olan mevzuatın iyileştirilmesi noktasında da Türkiye'nin çok önemli mesafeler aldığını belirten Tunç, 22 yıldan bu yana temel kanunların tamamını yenilediklerini aktardı.

Tunç, temel kanunların tamamını vatandaşların ve çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirdiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yine Anayasamızda gerçekleştirmiş olduğumuz sessiz devrim sayılan reformlarla da ülkemizin, devletimizin demokratik hukuk devleti niteliğini daha da güçlendirdik, daha da tahkim ettik. Yüksek Askeri Şura'nın yapısından tutun da Hakimler Savcılar Kurulunun yapısına varıncaya kadar, Anayasa Mahkemesinin yapısından tutun da Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılmasına, Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasına varıncaya kadar tüm bu yapısal dönüşüm, ülkemizin demokratik niteliğini daha da güçlendirdi. Vesayetçi ve darbeci anlayışı tarihe gömmeyi, bu yapısal reformlar sayesinde başardık."

Milletin sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasaya kavuşması gerektiğine dikkati çeken Tunç, "Türkiye Yüzyılı'na başlarken inşallah 28'inci dönem parlamentosunda bir uzlaşma sağlanır ve milletimize olan bu önemli borcumuzu da yerine getirmiş oluruz." diye konuştu.

Tunç, 2002'de 9 bin civarındaki hakim ve savcı sayısının bugün 24 bine ulaştığına işaret ederek, sayının giderek arttığını belirtti. Genç bir kadroya sahip olduklarını aktaran Tunç, "Gelecek vadeden bir yargı teşkilatımız söz konusu." dedi.

Hukuk eğitiminde kalitenin artırılması çalışmaları

Bakan Yılmaz Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na ilişkin de şunları kaydetti:

"Hukuk fakültelerindeki eğitim kalitelerinin artırılması noktasındaki çalışmalarımız kontenjanlarla ilgili, YÖK ile ilgili devam eden görüşmelerimiz hem hukuk eğitiminin kalitesi, hukuktan mezun olan kardeşlerimizin bir ön elemeye tabi tutularak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı kazananların avukatlık stajına başlayabilmesi ve hakimlik ve savcılık sınavına girebilmesi noktasındaki sınavı da 2024 yılından itibaren uygulamaya koyuyoruz. Yürürlüğe giriş tarihi 2024, inşallah eylül, ekim gibi bu ilk sınavı gerçekleştirmiş olacağız."

Hakim ve savcıların mesleğe kabul edilmeden önce 2 yıl süren adaylığının söz konusu olduğunu belirten Tunç, "Artık bundan sonra 2 yıl süren bir adaylık değil, 3 yıl süren hakim ve savcı yardımcılığı sistemine başladık. İlk sınavı 23-24 Aralık'ta yazılı sınavları yaptık, şimdi mülakatları gerçekleştirilecek ve 1000 hakim, savcı yardımcımız inşallah o sınavları başardıktan sonra göreve başlayacaklar." diye konuştu.

Tunç, bunun bir yılının Adalet Akademisinde eğitimle geçeceğinin altını çizerek, "Diğer 2 yılı da istinafta, ilk derecede, Yargıtay'da değişik kademelerde hakim ve savcıların yanında hakim, savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar. Usta çırak ilişkisi içerisinde kürsüye hazırlanacaklar ve 3 yılın sonunda akademideki ara sınavları da verdikten sonra Hakimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından mesleğe kabul edilmiş olacaklar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Tunç, protokol üyeleriyle birlikte butona basarak, Giresun Adalet Sarayı'nın inşa edileceği alandaki eski Giresun Cezaevi binasının yıkım işlemini başlattı.

Törene, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz ve diğer ilgililer katıldı.

Bakan Yılmaz Tunç, programı kapsamında Vali Serdengeçti, Belediye Başkanı Şenlikoğlu, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve MHP Giresun İl Başkanı Abdullah Karaosmanloğlu'nu da ziyaret etti.