'Para sayma' soruşturmasında şüphelilerin ifadeleri TRT Haber'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve CHP İstanbul İl Başkanlığı görevlilerinin para sayma görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 3 kişi ifadeye çağrıldı.

Bu kişilerden, eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İki isim, soruşturmayı yürüten basın savcılığına şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Poyraz ve Nas'a "Paranın nereden geldiği" ve "neden elden alındığı" soruldu.

Şüpheliler, partinin açıklamaları yönünde ifade verdi. Özgür Nas, ifadesinde "Parti tarafından bu konuda açıklama yapılmıştır" dedi. Görüntülerin partinin il başkanlığında değil avukat ofisinde çekildiğini ifade eden Nas, söz konusu paranın da partinin Sarıyer’deki il Başkanlığı binasının satın alımında kullanıldığını söyledi.

Şüpheliler, ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı. Basın mensuplarına görüntü vermemek için yangın merdiveni çıkışını kullandı. CHP'li İBB Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de savcılığa gelerek ifade vermesi bekleniyor.