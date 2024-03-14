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Gündem
TRT Haber 14.03.2024 23:07

Bakan Fidan, Bakü'de Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakan Fidan, Bakü'de Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak’tan Azerbaycan’a gitti. Bakan Fidan’ın yerel saatle 23:55’de (Türkiye saatiyle 22:55’de) Bakü’ye ulaştığı belirtildi.

Bakan Fidan, yarın Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.

Mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapacak olan Fidan’ın, 11. Global Bakü Forumu’na da katılması bekleniyor.

Bakan Fidan, Bakü’den önce Bağdat’a yaptığı günübirlik ziyarette Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile bir araya gelmiş, daha sonra da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Irak Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki güvenlik toplantısına iştirak etmişti. 

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