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Gündem
AA 14.03.2024 22:52

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine sahasında 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Avrupa maçlarında evinde ilk kez yenilmesine karşın deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanmasının avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde
[Fotograf: AA]

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Belçika temsilcisi 68. dakikada Rasmussen'in attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne bu sezon 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli takım, Moldova'nın Zimbru ekibini sahasında 5-0, deplasmanda da 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Maribor'la karşılaşan İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada 3-1 kazandıkları maçın rövanşında 3-0'lık galibiyet alarak play-off oynama hakkı kazandı.

Play-off turunda Hollanda'nın Twente ekibiyle eşleşen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5-1 kazanırken, deplasmanda da 1-0 kazanarak gruplara kaldı.

H Grubu'nda Danimarka'nın Nordsjaelland, Bulgaristan'ın Ludogorets ve Slovakya'nın Spartak Trnava ekipleriyle eşleyen Fenerbahçe, oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinden mağlubiyetle ayrılarak grubu zirvede tamamladı.

Evinde oynadığı 3 maçı da kazanan sarı-lacivertli takım, Slovakya deplasmanından da galibiyetle ayrılırken Bulgaristan'da Ludogorets'e 2-0, Danimarka'da da Nordsjaelland'a 6-1 kaybetti.

Grup lideri olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda 3-0 yenerken, sahasında ise 1-0 kaybederek çeyrek finale çıktı.

Bu sezon sahasında 7. Avrupa maçına çıkan İsmail Kartal'ın ekibi, bu maçlarda ilk kez yenilgi yüzü görürken rakip filelere 23 gol attı, kalesinde de 5 gol gördü.

Bu sezon evinde ikinci kez geriye düştü

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iç sahada oynadığı maçlarda ikinci kez geriye düştü.

Taraftarı önünde 7. maçına çıkan sarı-lacivertliler, play-off turunda Twente karşısında 1-0 geriye düşerken mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Bu sezon sahasında oynadığı 6 Avrupa mücadelesinin tamamından galibiyetle ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 5 maçta ise ilk golü atan takım durumundaydı.

Union Saint-Gilloise karşısında 68. dakikada Rasmussen'in golüyle 1-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe, bu sezon ikinci kez ilk golü yiyen taraf oldu.

Mert Hakan Yandaş devam edemedi

Union Saint-Gilloise karşısında 75. dakikada Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olan Mert Hakan Yandaş, yaşadığı sakatlık sonrasında kenara geldi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında sakatlanarak kendisini yere bırakan tecrübeli futbolcu, 90+2. dakikada oyundan çıktı.

Mert Hakan Yandaş'ın yerine mücadeleye dahil olan altyapı oyuncusu 17 yaşındaki Zeki Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ilk kez süre aldı.

Çeyrek finaldeki rakibi yarın 16.00'da belli olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi yarın belli olacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kura çekiminde TSİ 14.00'te UEFA Şampiyonlar Ligi, TSİ 15.00'te UEFA Avrupa Ligi, TSİ 16.00'da ise UEFA Avrupa Konferans Ligi eşleşmeleri belli olacak.

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