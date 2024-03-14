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TRT Haber 14.03.2024 22:02

Türkiye-Rusya siyasi istişare toplantısı Ankara’da yapıldı

Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel konular ele alındı.

Türkiye-Rusya siyasi istişare toplantısı Ankara’da yapıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve Rus mevkidaşı Mikhail Galuzin başkanlığındaki heyetler arasında siyasi istişareler Ankara’da yapıldı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, istişarelerde Türkiye ve Rusya'nın ortak gündemindeki bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

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