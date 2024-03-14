Türkiye-Rusya siyasi istişare toplantısı Ankara’da yapıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve Rus mevkidaşı Mikhail Galuzin başkanlığındaki heyetler arasında siyasi istişareler Ankara’da yapıldı.

Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mikhail Galuzin başkanlığındaki heyetler arasında siyasi istişareler Ankara’da yapılmıştır.



İstişarelerde Türkiye ve Rusya Federasyonu’nun ortak gündemindeki bölgesel konular ele… pic.twitter.com/V9CxUieKGm — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 14, 2024

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, istişarelerde Türkiye ve Rusya'nın ortak gündemindeki bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.