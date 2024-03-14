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Gündem
AA 14.03.2024 21:55

Emine Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı

Emine Erdoğan, Sağlık Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde 81 ilden gelen sağlık personelinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

Emine Erdoğan, programın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, şifa dağıtan ellerin, fedakar yüreklerin bayramı. Hizmeti, iş gücü olmaktan çıkarıp sevginin, merhametin ve dayanışmanın gücüne dönüştüren sağlık camiamızın değerli mensuplarıyla iftar sofrasında buluştuk. Cana şifa olan tüm sağlık kahramanlarımızın Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyor, Vefa ve Fedakarlık Ödülü sahibi hekimlerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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