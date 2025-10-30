Açık 10.1ºC Ankara
TRT Haber 30.10.2025 09:42

Tarihi komisyon 16. kez toplanıyor

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 16'ncı kez toplanacak. Komisyon toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak. Bakanlar komisyon üyesi milletvekillerinin sürece ilişkin sorularını yanıtlayacak.

Tarihi komisyon 16. kez toplanıyor
[Fotograf: AA]

Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'te yoğun mesai devam ediyor. Sürecin artık sonuna geliniyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 16'ncı toplantısını yapacak.

Komisyon Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 11.00'de toplanacak.

İlk oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan komisyon üyelerine sunum yapacak. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. İkinci oturumda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz alacak.

Bakanlar komisyon üyesi milletvekillerinin sürece ilişkin sorularını yanıtlayacak.

Tarihi komisyon bugüne kadar 15 kez toplandı. Bu toplantılarda şehit yakınları ve gaziler, baro başkanları, eski Meclis başkanları dinlendi. İş dünyası ve sendikalar, akademisyen, kadın ve genç sivil toplum kuruluşları komisyonda sürece ilişkin önerilerini gündeme getirdi.

Komisyonda tüm dinlemelerin tamamlanmasının ardından siyasi partilerin önerileri gündeme gelecek. 

