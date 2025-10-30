Açık 10.1ºC Ankara
DHA 30.10.2025 08:35

Sınırda dev operasyon: 320 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı: Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam değeri yaklaşık 319 milyon 844 bin Türk lirası olan, 525 kilogram esrar ele geçirildi.

Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarına gelen tır cinsi iki araç şüpheli bulunarak takibe alındı.

Gerçekleştirilen detaylı aramada, narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı kontrollerde, araçların gizli bölmelerinde esrar cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin zehir tacirlerine karşı mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü ve kaçakçılara geçit vermediğinin altını çizdi.

Ticaret Bakanlığı ayrıca “yüzyılın küresel felaketi” olarak nitelendirilen uyuşturucu ticaretiyle mücadeleyi, öncelikli hedeflerimiz arasında gördüklerini vurguladı.
 

