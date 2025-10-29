Açık 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.10.2025 23:54

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptırdığı hediyeyi gönderdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli MHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 102. yaşını tebrik eden ülkelere teşekkür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:47
Beyoğlu'nda havai fişekten yangın çıktı: Yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
00:15
UAEA Başkanı Grossi, BM Genel Sekreterliği koltuğu için adaylığını teyit etti
00:10
ABD'de hükümetin kapanmasının ekonomiye maliyetinin 14 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor
23:43
Fed Başkanı Powell: Aralıkta faiz indirimi kesin değil
23:42
Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
23:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 102. yaşını tebrik eden ülkelere teşekkür
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
FOTO FOKUS
Beyoğlu'nda havai fişekten yangın çıktı: Yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Beyoğlu'nda havai fişekten yangın çıktı: Yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ