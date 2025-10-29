Açık 8.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 29.10.2025 22:50

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yarına dair en güçlü sözümüz olan Cumhuriyet'in yeni yaşını kutluyor, nice yıllar diliyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:

"Milletin Evi'nde, Cumhuriyet'imizin 102. yıl dönümünü kutladığımız bu özel gecede, maziden atiye uzanan güçlü bağlarımızla bir aradaydık. Her bir kalpte aynı ülkü, aynı inançla, birlik ve beraberliğimizi bu eşsiz mirasla daha da pekiştirdik. Yarına dair en güçlü sözümüz olan Cumhuriyet'in yeni yaşını kutluyor, nice yıllar diliyorum."

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

ETİKETLER
Emine Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
