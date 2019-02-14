Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Aksu'da seçim ofisi açılışında yaptığı konuşmada, ilçenin, kronikleşmiş, geçmişte herkesin halının altına süpürdüğü sorunları olduğunu ve bunları ertelemeden çözdüklerini söyledi.

Aksu ilçesinde yer alan EXPO alanının değerlendirilmesi için ilgili bakanlarla ve belediye başkanları ile görüştüklerini anlatan Çavuşoğlu, "Burası cazibe merkezi olarak devam edecek." diye konuştu.

Son günlerde çiftçiler ve ürünler üzerinden bir kara propaganda yürütüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kabinenin, çiftçilerin ve tüketicilerin hakkını korumak için çalıştığını kaydetti.

Üreticinin, ürünlerini hak ettiği değerde satamadığını, tüketicilerin de çok yüksek fiyatlarla ürün satın aldığını belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Antalya'da çiftçi ürününü 2 liradan satıyor, İstanbul'da, Ankara'da tüketici bunu 8-9 liraya alıyor. Burada çiftçi kazanıyor mu, hayır. Aradaki parayı kim kazanıyor? Alın teriyle çalışan çiftçimiz kazanmıyor, aradaki simsarlar, bunu suistimal edenler, hak etmeyenler para kazanıyor. Tanzim satış yerleri, çiftçimizin ürünlerine alternatif olmak için değil, tüketicinin ödediği ücreti düşürmek için kuruldu. Çiftçimizin ürettiği ürün pazarlarda, marketlerde, manavlarda bir de tanzim yerlerinde satılacak. Ürettiği ürünün fiyatını hak ettiği seviyede tutacak. Simsarların aldığı fark kalktığı için çiftçi burada 2 liraya satıyorsa tüketici 3-4 liraya alacak, 8-9 liraya değil. Rantçılar değil, üreticiler ve tüketiciler kazanacak."

Çiftçilere bugüne kadar önemli destekler verildiğini ve verilmeye devam edeceğini aktaran Çavuşoğlu, TARSİM sigortalarının da kolaylaştırılması için bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

"Bu zihniyete şehirlerinizi emanet eder misiniz?"

Önemli bir seçimin arifesinde bulunduklarını dile getiren Çavuşoğlu, seçime Antalya'da ve Türkiye'de MHP ile ittifak içinde girdiklerini söyledi. Bu seçimde iki ittifak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tarafta Cumhur İttifakı; ülkenin, milletin bekası için kurulan ittifak. Bir de karşı tarafta bir ittifak var. Onu kimler kurdu? Vatandaş söylüyor, onun içinde PKK var, FETÖ var. HDP, PKK'nın izni olmadan bir kelime konuşamaz, bir adım atamaz. Nasıl oluyor da 'Atatürk ilkelerini benimsiyoruz' diyenler, böyle bir partiyle ittifaka giriyor, nasıl oluyor da 'milliyetçiyiz' diyenler bu ittifakın içinde yer alıyorlar? CHP'nin de HDP'den farklı kalmadı. Allah bu memleketi bunların eline bırakmasın. Bir hayal edin, ülkemizin bunların eline düştüğünü. Bu zihniyete şehirlerinizi emanet eder misiniz, kendinizi emanet eder misiniz, eğitiminizi, sağlığınızı emanet eder misiniz? Aslında CHP'lilere sorsan onlar da 'hayır' der. Bu seçim CHP'liler de gerçeği görmeye başladılar."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de 5 yılda Antalya'da tarih yazdıklarını söyledi. Halkın desteği ile Aksu'ya tren getirdiklerini, ilçenin sorunlarını çözdüklerini söyleyen Türel, Antalya'ya ve Aksu'ya yapılacak daha çok işlerinin olduğunu belirtti. Türel, "Destek sizden, hizmet bizden." dedi.

Kaynak: AA