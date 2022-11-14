İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, teröristi yakalamak için operasyon düzenledi.

Saldırgan kadının gözaltına alındığı operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nde inceleme yaptıktan sonra bombayı bırakan kişinin yakalandığını açıklamıştı.

"Saldırı talimatı Ayn El Arab'dan"

Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu eylem yapıldığı andan itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm birimlerimiz kaynaklandığı yer, talimatın alındığı yer ve eylemi gerçekleştirenlerle ilgili bir çalışma ortaya koydular. İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var.

Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı. Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı da bu en açık şekilde ifade etmektedir."