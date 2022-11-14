Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 08:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin dostluğunu istiyorsanız teröre desteği kesin
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Uluslararası toplum bilmeli ki sivillerimize yönelik terör saldırıları bazı ülkelerin terör örgütlerine desteğinin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler, Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler." dedi.
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Etiketler: İletişim Başkanlığı Fahrettin Altun Terörle Mücadele
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