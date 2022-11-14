İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, teröristi yakalamak için operasyon düzenledi.

Bombayı bıraktığı belirlenen kadının gözaltına alındığı operasyona ilişkin görüntüler yayımlandı.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği belirlendi. Teröristin irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi. Detayları @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardı.https://t.co/1uNOIvxNjX pic.twitter.com/o2Ggd7BcQB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 14, 2022

1200 güvenlik kamerası incelendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patlamanın hemen ardından başlatılan çalışmalar sırasında, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler üzerinden şüphelinin eşkalini tespit etti.

Bombayı koyan şüpheli kadın şahsın olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi.

Teröristin irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.

46 şüpheli gözaltında

Yapılan operasyonda, olayla ilgili 46 şahıs yakalanarak gözaltına alındı, şahısların sorgulamalarında bombayı koyan şahsın Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edildi.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli terörist yakalandı.

Polis ekipleri evde özel eğitimli köpekler eşliğinde arama yaptı. Evde bir tabanca ve mermiler ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

PKK'nın özel istihbarat elemanı olarak yetiştirilmiş

Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden ülkeye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söyledi.

Bombalı eylem talimatı Ayn El Arab'dan

Terörist, PKK terör örgütünün Ayn El Arab merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını itiraf etti.

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir.