Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 10:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor" sözleri yer aldı.
Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2022
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi.#BizKazanacağız???????? pic.twitter.com/0hjqmP3EFc
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