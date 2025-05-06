Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi

2 Ekim 2024 itibarıyla uygunsuzluk tespit edilen her ürün, bakanlığın internet sitesinden paylaşılıyor.
Son incelemelerle birlikte, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 222 ürün belirlendi.
Listeye yeni eklenen markalarda; zeytinyağı ürünlerine tohum yağı karıştırılması, peynirde yağ oranının düşük olması, balda hile gibi uygunsuzluklar tespit edildi.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde birden fazla firmanın süzme çiçek balında hile yaptığı belirlendi.
Listeye 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor.