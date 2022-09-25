Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 18:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan 9 gemi daha hareket etti
[AA (arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından 9 tahıl gemisinin daha yola çıktığı açıklandı.
Açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
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