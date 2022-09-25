Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 16:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP Yüksek Disiplin Kurulu "Tanju Özcan" için bir kez daha toplanacak
[Fotograf: AA]
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için yarın yeniden toplanacak. Özcan'ın CHP'den ihracına yönelik talep bir kez daha görüşülecek.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için yarın toplanacak.
Kurul son toplantısını 22 Ağustos tarihinde yapmıştı.
Tanju Özcan'ın dosyasının çok yönlü incelenmesi için toplantı 26 Eylül'e ertelenmişti.
Yüksek Disiplin Kurulu son kararını verecek
Belediye meclisi toplantısında AK Partili kadın üye ile yaşadığı diyalog sonrasında CHP yönetimi Özcan hakkında disiplin süreci başlatmıştı.
Daha önce de disipline sevk edilen Özcan, uyarı cezası almıştı.
Yüksek Disiplin Kurulu'nun Tanju Özcan ile ilgili kararını yarın vermesi bekleniyor.
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