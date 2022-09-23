Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 16:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 12 geminin daha ayrıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından 12 tahıl gemisinin daha yola çıktığı açıklandı.
Açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" bilgisi verildi.
Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti. #MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
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