Türkiye’nin girişimleri sonuç verdi, küresel gıda krizinin çözümünde son aşamaya gelindi. Ukrayna'daki tahıl stoklarını küresel pazarlara taşıyacak mekanizma için gözler 4’lü toplantıya çevrildi.

"Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya ile temastayız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Bu konuda Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya ile temastayız. Çarşamba günü sayın Lavrov bir heyetle beraber bu konularla da konuşmak üzere Ankara'ya geliyor. Değerli dostum Kuleba ile sürekli temas halindeyiz."

Rusya'nın yanıtının ardından tarih kesinleşecek

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin katılacağı toplantı bu hafta gerçekleşebilir. Ayrıca, Türkiye ve Ukrayna’nın görüşme için hazır olduğunun altı çizildi. Rusya’dan gelecek yanıt sonrası, 4’lü toplantı için tarihin kesinleşeceği belirtiliyor. Toplantıya ev sahipliğini ise İstanbul’un yapması planlanıyor.

Türkiye'nin taraflarla yürüttüğü müzakereler sonucunda "tahıl koridoru"nun işleyişine ilişkin yol haritası da tamamlanmak üzere. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Birleşmiş Milletler’in çizdiği çerçevenin yüzde 80-90 oranında hazır olduğuna dikkat çekiyor.

Rusya ile mutabık kalınması halinde de yol haritasının hızlı bir şekilde hayata geçeceği belirtiliyor. Tarafların İstanbul'da bir araya gelerek yol haritasının detaylarını ele alması bekleniyor.