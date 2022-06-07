Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 11:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Erdoğan ve Bahçeli arasındaki bir önceki görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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