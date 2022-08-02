27 bin ton mısır taşıyan geminin İstanbul açıklarına demirlemesinin ardından, denetim süreci başlayacak.

Müşterek heyet, Sahil güvenlik komutanlığı tarafından bekleme sahasına götürülecek ve güverteye çıkacak.

Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir. pic.twitter.com/ay7zmTfrzT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2022

Razoni gemisi, tahıl sevkiyatının başlangıcı olması bakımından büyük önem taşıyor. Ukrayna limanlarında bekleyen diğer gemiler de kısa süre içinde yola çıkacak.

Ukrayna'nın üç limanında bulunan gemiler arasında Türk bayraklı olanlar da var.

Bu gemiler, savaşın başladığı günden beri depolarda bekleyen 25 milyon ton tahılı taşıyacak.